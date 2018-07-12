Жозе Моуринью: "Сейчас французская сборная выпивает в баре"

12 июля 2018 22:45

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что сборная Франции является фаворитом финала чемпионата мира. Решающий матч состоится 15 июля в Москве, в нем французы будут играть со сборной Хорватии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Думаю, сейчас французская сборная выпивает в баре или у себя в комнатах, празднуя тот факт, что матч Англии - Хорватия завершился в овертайме. Им выпал дополнительный день отдыха, что я считаю несправедливым. Я думаю, обе команды должны играть в один день.

В финале у сборных должны быть равные возможности. Невероятно, насколько больше хорваты отыграли на этом мундиале. Они не смогут рассчитывать на Стринича в финале, но они могут заменить его. Но пока шансы на стороне французов. Они фавориты".

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