Генсек ООН назвал образ мигрантов излишне демонизированным
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш считает, что образ мигрантов излишне демонизирован, при том, что 10% от мирового ВВП приходится на них, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мигранты - замечательный двигатель роста, они насчитывают более 250 миллионов человек по всему миру и составляют 3% мирового населения, но при этом на них приходится 10% производства валового внутреннего продукта в мире", - сказал Гутерреш на пресс-конференции в четверг.
Он напомнил, что в декабре в Марракеше планируется принятие Договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, который в пятницу согласует Генеральная ассамблея ООН.
Как отметил генсек, "более 60 тысяч мигрантов скончались в процессе перемещения, начиная с 2000 года - в море, в пустыне и в других местах, и часто мигранты и беженцы демонизируются и подвергаются нападениям".
"Если миграция неизбежна, ее необходимо лучше организовать благодаря эффективному международному сотрудничеству между родными странами мигрантов, странами транзита и странами назначения, чтобы мы не оставили контроль над передвижениями людей в руках контрабандистов и торговцев людьми", - заявил Гутерреш.
Он напомнил, что более 68 миллионов человек были насильственно перемещены в ходе вооруженных конфликтов и преследований - "это больше, чем во время Второй мировой войны".
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