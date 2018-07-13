Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана
13 июля 2018 03:21 169
Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира - 2018 между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами арбитра назначены его соотечественники Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури.
Резервным судьей выступит сенегалец Маланг Дьедиу, а резервным ассистентом - его соотечественник Джибриль Камара.
Матч Англия - Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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