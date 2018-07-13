Матч за третье место на ЧМ-2018 рассудит арбитр из Ирана

Иранский арбитр Алиреза Фагани назначен главным судьей на матч за третье место чемпионата мира - 2018 между сборными Англии и Бельгии. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как информирует пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА), ассистентами арбитра назначены его соотечественники Реза Сохатдан и Мохаммед Мансури.

Резервным судьей выступит сенегалец Маланг Дьедиу, а резервным ассистентом - его соотечественник Джибриль Камара.

Матч Англия - Бельгия состоится 14 июля в Санкт-Петербурге.