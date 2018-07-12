В Египте осудили банду торговцев органами

Каирский уголовный суд в четверг приговорил группу из 37 врачей и посредников, занимавшихся торговлей донорскими органами, к различным тюремным срокам, говорится в заявлении суда для СМИ.

Шесть организаторов и наиболее активных членов группы суд приговорил к 15 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима. Остальные были осуждены на семь и три года с отбыванием наказания в тюрьме особого режима. Суд обязал всех преступников выплатить крупные штрафы.

По данным следствия, осужденные склоняли малоимущих, беженцев и других нуждающихся в деньгах людей к продаже своих органов. При этом они принуждали своих жертв подписывать финансовые документы, чтобы они не смогли отказаться от пересадки органов или обратиться в полицию.



