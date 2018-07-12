Чехия отказалась повышать расходы на оборону

Чехия не будет ускорять рост своих расходов на оборону, заявил журналистам по окончании саммита НАТО в Брюсселе премьер Андрей Бабиш, выступление которого транслировали сетевые телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На саммите президент США Дональд Трамп потребовал от союзников довести национальные расходы на оборону до требуемых в НАТО 2% ВВП уже к концу нынешнего года.

"Чешская республика не будет после состоявшегося саммита НАТО корректировать свой план расходов на оборону в сторону его ускорения", - сказал Бабиш, напомнив, что Прага ранее взяла обязательство довести эти расходы до 2% ВВП к 2024 году.

По словам Бабиша, дебаты Трампа с европейскими союзниками носили "открытый, прямой и весьма интересный характер".

"Я выступил одним из первых и объяснил Трампу, что важно говорить об абсолютных расходах на вооружение", - отметил Бабиш.

По словам чешского премьера, республика в 2013 году выделяла на оборону 42 миллиарда крон (около 1,9 миллиарда долларов), что тогда составляло 1,03% ВВП. В 2019 году эти расходы возрастут до 65,6 миллиардов крон (около 3 миллиардов долларов). В процентах к объему ВВП рост расходов составляет лишь 0,14% ВВП, но в абсолютных цифрах - более 20 миллиардов крон (около 0,9 миллиарда долларов). В целом за период с 2013 по 2024 год Чехия увеличит выделения на оборону на 150%, отметил Бабиш.

"Ускорение роста оборонных расходов до 2% ВВП привело бы к значительному росту бюджетного дефицита", - подчеркнул чешский премьер.

По мнению Бабиша, американский президент объединяет в одну тему вопрос расходов европейских союзников на оборону с дефицитом в торговле США с ними.

"Там ясна та параллель, что он (Трамп) говорит: "Покупайте наше вооружение и тем самым будете выполнять проценты (в расходах на оборону), и одновременно снизим торговый дефицит. Подобная логика из того (высказываний Трампа) вытекает, хотя так конкретно он не сказал", - добавил премьер Чехии.



