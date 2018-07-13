Из французской конституции исключили различия по полу

Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Франции исключила в четверг слово "раса" из конституции страны и запретила использование в ней "разделения по половому признаку", сообщает радиостанция Europe 1, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в конституции говорилось о "равенстве перед законом всех граждан без различия происхождения, расы и религии".

"Франция ... обеспечивает равенство перед законом всех граждан без различия пола, происхождения и религии", - отныне говорится в первой статье конституции. По данным радиостанции, поправка вступила в силу в четверг. В июне за внесение данной поправки проголосовали 119 депутатов парламента.

Последний раз поправки в Конституцию Франции вносились в 2008 году при президентстве Николя Саркози. Тогда, парламент проголосовал за проведение "институционнальной реформы", которая внесла изменения в систему государственной власти в стране.