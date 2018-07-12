Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду
12 июля 2018 23:46 272
Мадридский "Реал" потерял почти миллион подписчиков своего твиттер-аккаунта из-за ухода форварда Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания As, число подписчиков твиттера мадридского клуба сократилось с 31,97 до 31,02 млн с момента ухода Роналду.
Отмечается, что тем временем в официальном твиттере "Ювентуса" стало на 1,1 млн подписчика больше.
Португальский нападающий выступал за "Реал" с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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