Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду

Мадридский "Реал" потерял почти миллион подписчиков своего твиттер-аккаунта из-за ухода форварда Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания As, число подписчиков твиттера мадридского клуба сократилось с 31,97 до 31,02 млн с момента ухода Роналду.

Отмечается, что тем временем в официальном твиттере "Ювентуса" стало на 1,1 млн подписчика больше.

Португальский нападающий выступал за "Реал" с 2009 года, он является лучшим бомбардиром в истории клуба (450 забитых мячей в 438 матчах).