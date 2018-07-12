Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон
12 июля 2018 23:55 341
Защитник "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации USA TODAY, Андерсон уже продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.
51-летняя Андерсон и 32-летний Рами встречаются с 2017 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12 июля 23:52 230
В Мехико обрушился торговый центр - ФОТО
12 июля 23:46 273
Сотни тысяч фанатов отвернулись от «Реала» из-за ухода Роналду
12 июля 23:11 201
"Игру престолов" номинировали на "Эмми"
12 июля 23:02 274
Чехия отказалась повышать расходы на оборону
12 июля 23:01 235
В Египте осудили банду торговцев органами
12 июля 23:55
Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон
12 июля 23:52
В Мехико обрушился торговый центр - ФОТО
12 июля 23:11
"Игру престолов" номинировали на "Эмми"
12 июля 23:02
Чехия отказалась повышать расходы на оборону
12 июля 23:01
В Египте осудили банду торговцев органами
12 июля 22:33
Gəncədə yaralanan polis danışdı - VİDEO
12 июля 22:12
Brüsseldə 4 saatlıq Qarabağ danışıqları - VİDEO
12 июля 22:11
Nikon прекращает производство фотокамер
-
12 Июл. 14:00 7 986
-
12 Июл. 12:13 5 734
-
12 Июл. 10:43 5 590
-
12 Июл. 21:11 5 552
-
12 Июл. 17:10 5 317