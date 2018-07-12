Защитник сборной Франции станет мужем Памелы Андерсон

Защитник "Марселя" и сборной Франции Адиля Рами станет мужем известной актрисы и модели Памелы Андерсон, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации USA TODAY, Андерсон уже продемонстрировала кольцо на безымянном пальце.

51-летняя Андерсон и 32-летний Рами встречаются с 2017 года.