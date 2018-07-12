В Мехико обрушился торговый центр - ФОТО

12 июля 2018 23:52

В четверг, 12 июля, в столице Мексики Мехико обрушилось здание торгового центра, сообщения о пострадавших или погибших не поступали, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Обрушение произошло днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания La Plaza Artz Pedregal рухнула за считанные секунды.

Причины обрушения здания пока неизвестны. На месте работают аварийные службы.

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