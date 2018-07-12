В Мехико обрушился торговый центр - ФОТО
12 июля 2018 23:52 227
В четверг, 12 июля, в столице Мексики Мехико обрушилось здание торгового центра, сообщения о пострадавших или погибших не поступали, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Обрушение произошло днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания La Plaza Artz Pedregal рухнула за считанные секунды.
Причины обрушения здания пока неизвестны. На месте работают аварийные службы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!