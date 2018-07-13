В окрестностях аэропорта Каира произошел взрыв

Причиной взрыва резервуара с топливом в окрестностях каирского аэропорта стала сильная жара, сообщил официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вследствие повышения температуры воздуха произошел взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании "Гелиополис", - говорится в заявлении представителя армии для СМИ.

Двенадцать человек пострадали в результате взрыва резервуара с топливом в окрестностях Каирского международного аэропорта, сообщил РИА Новости официальный египетский источник.

"Двенадцать человек, пострадавших в результате взрыва, доставлены в больницы для лечения", - сказал он.

Ранее замминистра здравоохранения страны сообщал о трех пострадавших.

Ранее министерство гражданской авиации Египта подтвердило, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта и не повлиял на его работу. Как сообщают СМИ, возникший в результате взрыва пожар уже потушен.