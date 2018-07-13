В китайском промышленном парке прогремел взрыв

Девятнадцать человек погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на территории промышленного парка в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в четверг около 18.30 по местному времени на территории промышленного парка в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.

По состоянию на данный момент 19 человек погибли, еще 12 пострадали. На место происшествия прибыли представители местных властей, детали выясняются.