В китайском промышленном парке прогремел взрыв
13 июля 2018 07:01 162
Девятнадцать человек погибли, еще 12 пострадали в результате взрыва на территории промышленного парка в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел в четверг около 18.30 по местному времени на территории промышленного парка в уезде Цзянъань городского округа Ибинь.
По состоянию на данный момент 19 человек погибли, еще 12 пострадали. На место происшествия прибыли представители местных властей, детали выясняются.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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