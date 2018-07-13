Представители «Реала» начали переговоры с Неймаром

Мадридский "Реал" в летнее трансферное окно всерьез намерен приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации Globesporte, сегодня представители "сливочных" прибыли в Сан-Паулу, чтобы провести раунд переговоров с отцом игрока о переходе бразильца в стан мадридцев.

26-летний Неймар стал игроком парижан летом прошлого года. Его трансфер из "Барселоны" обошелся "ПСЖ" в €222 млн. Контракт бразильца с клубом действует до 2022 года.

На чемпионате мира - 2018 Неймар провел пять матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.