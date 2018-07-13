Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ
13 июля 2018 07:06 178
Российская топ-модель Наталья Водянова вместе с немецким защитником Филиппом Ламом вынесут кубок мира перед финальный матчем мирового первенства в России. Об этом сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лам являлся капитаном сборной Германии, в составе которой в 2014 году выиграл чемпионат мира в Бразилии.
На прошедшем мундиале трофей на поле вынесли чемпион мира 2010 года в составе сборной Испании Карлес Пуйоль и бразильская топ-модель Жизель Бюндхен.
Финальный матч мирового первенства 2018 года состоится 15 июля между сборными Франции и Хорватии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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