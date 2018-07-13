Турецкие ВВС уничтожили террористов в Ираке

13 июля 2018 07:16

Вчера и сегодня, в рамках воздушной спецоперации Турецких Вооруженных Сил (TSK) на территории северной части Ирака в районе Зап и сельской местности Битлис Турции, 8 террористов было уничтожено. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно заявлению центрального аппарата Генерального штаба Турции, воздушные спецоперации были организованы с 11 по 12 июля в регионе Зап в северном Ираке и в сельских районах Битлиса.

В результате операции было нейтрализовано восемь террористов, которые находились на стадии подготовки к террористическим актам.

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