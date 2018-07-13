В Беларуси задержали крупного госчиновника

В Беларуси сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя одного из государственных холдингов за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила в четверг старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) криминальной милиции МВД Вероника Посметьева, сообщает ТАСС, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Размер незаконного денежного вознаграждения за обеспечение победы в тендере на закупку технологического оборудования и своевременной оплаты составил 85 тыс. евро", - отметила представитель МВД, слова которого приводит агентство БЕЛТА.

Посметьева уточнила, что глава холдинга получил взятку от представителя коммерческой организации. В МВД не уточняют, каким видом деятельности занимается государственный холдинг и входящие в его состав предприятия.

Следственным комитетом Беларуси в отношении руководителя холдинга возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК (получение взятки в особо крупном размере). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.