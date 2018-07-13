Британка высморкалась и повредила себе череп
36-летняя британка повредила себе череп, пытаясь высморкаться. Инцидент произошел на работе. В тот день женщину мучила простуда и вызванный ею насморк. В какой-то момент женщина тщательно высморкалась, а через некоторое время у нее ухудшилось зрение, а из носа пошла кровь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Кроме того, британка ощутила сильную боль в левой части шеи и головы, поэтому обратилась к врачам. Медики провели компьютерную томографию и обнаружили у пациентки перелом левой глазницы.
По словам экспертов, подобные переломы обычно случаются из-за сильного удара в лицо. Одна из костей глазницы очень тонкая и ее действительно можно случайно сломать. Однако британка ухитрилась повредить и соседнюю кость - более толстую и прочную.
Врачи заявили, что сломать себе кость при сморкании очень трудно и связали ее недомогание с пристрастием к сигаретам: курение влияет на давление в пазухах носа, что может увеличить вероятность перелома.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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