Британка высморкалась и повредила себе череп

36-летняя британка повредила себе череп, пытаясь высморкаться. Инцидент произошел на работе. В тот день женщину мучила простуда и вызванный ею насморк. В какой-то момент женщина тщательно высморкалась, а через некоторое время у нее ухудшилось зрение, а из носа пошла кровь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, британка ощутила сильную боль в левой части шеи и головы, поэтому обратилась к врачам. Медики провели компьютерную томографию и обнаружили у пациентки перелом левой глазницы.

По словам экспертов, подобные переломы обычно случаются из-за сильного удара в лицо. Одна из костей глазницы очень тонкая и ее действительно можно случайно сломать. Однако британка ухитрилась повредить и соседнюю кость - более толстую и прочную.

Врачи заявили, что сломать себе кость при сморкании очень трудно и связали ее недомогание с пристрастием к сигаретам: курение влияет на давление в пазухах носа, что может увеличить вероятность перелома.