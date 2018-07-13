Британка высморкалась и повредила себе череп

13 июля 2018 07:44

36-летняя британка повредила себе череп, пытаясь высморкаться. Инцидент произошел на работе. В тот день женщину мучила простуда и вызванный ею насморк. В какой-то момент женщина тщательно высморкалась, а через некоторое время у нее ухудшилось зрение, а из носа пошла кровь, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, британка ощутила сильную боль в левой части шеи и головы, поэтому обратилась к врачам. Медики провели компьютерную томографию и обнаружили у пациентки перелом левой глазницы.

По словам экспертов, подобные переломы обычно случаются из-за сильного удара в лицо. Одна из костей глазницы очень тонкая и ее действительно можно случайно сломать. Однако британка ухитрилась повредить и соседнюю кость - более толстую и прочную.

Врачи заявили, что сломать себе кость при сморкании очень трудно и связали ее недомогание с пристрастием к сигаретам: курение влияет на давление в пазухах носа, что может увеличить вероятность перелома.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az