Китаец украл у Apple секретные разработки беспилотного автомобиля

Сотрудник Apple Сяолан Чжан скачал 25-страничный план проекта разработки самоуправляемого автомобиля. Это и стало основной причиной для вынесения ему уголовного обвинения. Кроме этого, отмечается, что мужчина загрузил некоторые технические документы и отчеты на компьютер своей жены, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Поскольку Чжан скачал из базы данных Apple информацию о проекте беспилотного автомобиля, он мог свободно ими пользоваться, не работая в компании. Мужчина признался, что незаконно скачал данные, ведь хотел получить новую должность в Apple.

После того, как мужчина вернулся из отпуска, он сообщил руководству Apple о своем желании покинуть компанию и вернуться в Китай. Там он планировал сбыть информацию местной компании Xiaopeng Motors. Однако его поведение вызвало подозрение в Apple, и компания начала внутреннее расследование. По его итогам и обнаружили кражу коммерческой информации.

Суд может оштрафовать вора на сумму 250 000 долларов США или посадить на 10 лет, если его вина будет доказана.