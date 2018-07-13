Наводнение в Японии привело к гибели 204 человек

Число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах Японии возросло до 204 человек, сообщил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что официально числятся пропавшими без вести 28 граждан, при этом не удается подтвердить местонахождение и безопасность еще 54.

Ранее сообщалось о 200 погибших.

В пятницу правительство решило выделить субсидии 58 пострадавшим населенным пунктам в десяти префектурах (всего в Японии 47 префектур) в размере 35 миллиардов иен (около 350 миллионов долларов).

Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны (на нее в Японии возложены также и функции службы спасения), а также 5,5 тысяч волонтеров.

В пострадавших районах более 5000 человек находятся на эвакуационных пунктах. Без воды остаются более 200 тысяч домохозяйств.

Ливневые дожди, которые в конце прошлой недели обрушились на юго-западные и центральные районы Японии, привели к паводкам и оползням, несколько городов оказались затоплены.

Сильнее всего пострадали префектура Хиросима, где течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост, и префектура Эхимэ на острове Сикоку.

Премьер-министр Синдзо Абэ из-за наводнения отменил запланированную на 11-18 июля поездку в Европу и на Ближний Восток. Позднее официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что саммит ЕС - Япония перенесли из Брюсселя в Токио, он пройдет 17 июля.