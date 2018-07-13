Обрадор пообещал избавить Мексику от "раковой" коррупции

Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что страна войдет в число государств с наименьшим уровнем коррупции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это наше обещание - войти в число стран с наименьшим уровнем коррупции. Мы вместе сотворим историю и покончим с этим раком, которым является коррупция", - заявил Обрадор на пресс-конференции в Мехико по окончании встречи с губернаторами.

По его словам, сейчас страна по уровню восприятия коррупции занимает 138 место из 180 в мировом рейтинге.