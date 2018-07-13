Твиттер Трампа лишился 400 тысяч подписчиков
13 июля 2018 08:20 230
Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт его предшественника на посту президента, Барака Обамы, потерял сразу 2 млн подписчиков. Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри - она лишилась около 3 млн подписчиков из 110 млн. У Ким Кардашьян, жены рэпера Канье Уэста, удалили около 1,7 млн подписчиков из 60,2 млн.
Уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора социальной сети Джека Дорси, который недосчитался 200 тыс. подписчиков.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
12 Июл. 14:00 11 543
-
12 Июл. 17:10 7 184
-
12 Июл. 21:11 6 405
-
12 Июл. 10:43 6 276
-
12 Июл. 12:13 6 067