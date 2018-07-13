Твиттер Трампа лишился 400 тысяч подписчиков

Из твиттер-аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тыс. подписчиков, пишет USA Today, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, количество подписчиков Трампа уменьшилось с 51,4 до 51,1 млн человек. При этом аккаунт его предшественника на посту президента, Барака Обамы, потерял сразу 2 млн подписчиков. Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри - она лишилась около 3 млн подписчиков из 110 млн. У Ким Кардашьян, жены рэпера Канье Уэста, удалили около 1,7 млн подписчиков из 60,2 млн.

Уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора социальной сети Джека Дорси, который недосчитался 200 тыс. подписчиков.