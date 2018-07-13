ДТП из-за заснувшего водителя грузовика в США: пострадали почти 20 детей
13 июля 2018 08:31 227
Почти 20 детей пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в американском штате Колорадо, пишет газета Denver Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным патрульной службы штата, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в автобус в районе городка Хадсон. Автобус, в котором находилось 35 человек, вылетел с дороги и перевернулся.
Все пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно. В результате ДТП были травмированы 19 школьников, водитель автобуса и три человека в грузовике. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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