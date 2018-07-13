ДТП из-за заснувшего водителя грузовика в США: пострадали почти 20 детей

Почти 20 детей пострадали при столкновении школьного автобуса с грузовиком в американском штате Колорадо, пишет газета Denver Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным патрульной службы штата, водитель грузовика уснул за рулем и врезался в автобус в районе городка Хадсон. Автобус, в котором находилось 35 человек, вылетел с дороги и перевернулся.

Все пассажиры смогли выбраться из автобуса самостоятельно. В результате ДТП были травмированы 19 школьников, водитель автобуса и три человека в грузовике. Ни одна из травм не несет угрозы жизни пострадавших.