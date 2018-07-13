В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет
13 июля 2018 09:13 127
В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погиб один человек, сообщает телеканал CTV. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным местной полиции, на борту воздушного судна находился один человек. Отмечается, что на земле в результате крушения самолета никто не пострадал и не погиб.
Самолет разбился возле аэропорта города Меркхэм, который расположен на расстоянии 30 км от Торонто.
В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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