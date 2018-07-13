В Канаде потерпел крушение легкомоторный самолет

В результате крушения легкомоторного самолета в Канаде погиб один человек, сообщает телеканал CTV. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местной полиции, на борту воздушного судна находился один человек. Отмечается, что на земле в результате крушения самолета никто не пострадал и не погиб.

Самолет разбился возле аэропорта города Меркхэм, который расположен на расстоянии 30 км от Торонто.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.