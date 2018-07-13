Кровавая бойня с фестиваля в Лас-Вегасе - ВИДЕО
Камеры наблюдения, установленные на крыше, в 2017 году сняли кровавую бойню на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе. Само видео появилось в Сети сегодня. Напомним, в результате стрельбы погибли 59 человек и еще 851 человек пострадали. На кадрах видно, как сотни человек в панике и с криками разбегаются по сторонам, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее СМИ распространили видео задержания 64-летнего Стивена Пэддока, который открыл огонь по людям.
Напомним, трагедия произошла 1 октября 2017 года. К нападению убийца подготовился тщательно. Он снял номер на 32-ом этаже гостиницы "Мэнделей бэй", из которого открывался вид на площадку фестиваля. В двух окнах, расположенных под углом друг к другу, он оборудовал огневые точки - это позволяло сделать радиус шире. В номере убийцы нашли 23 единицы оружия.
Этот инцидент стал самым массовым убийством в современной истории США.
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