В Мехико обрушился торговый центр - ВИДЕО

13 июля 2018 09:30

Часть нового торгового центра обрушилась в центральном районе Педрегаль в Мехико, сообщает РИА Новости. 

Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил, что на данный момент информации о пострадавших нет. По некоторым данным, рабочие успели покинуть здание, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сейчас ТЦ, который частично обрушился, оцеплен. На место стягиваются большие силы оперативных служб. На трассе у места, где произошло ЧП, образовалась гигантская пробка.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Момент обрушения торгового центра в Мехико попал на камеры

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az