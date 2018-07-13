В Мехико обрушился торговый центр - ВИДЕО

Часть нового торгового центра обрушилась в центральном районе Педрегаль в Мехико, сообщает РИА Новости.

Министр по делам гражданской обороны Мехико Фаусто Луго сообщил, что на данный момент информации о пострадавших нет. По некоторым данным, рабочие успели покинуть здание, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Сейчас ТЦ, который частично обрушился, оцеплен. На место стягиваются большие силы оперативных служб. На трассе у места, где произошло ЧП, образовалась гигантская пробка.

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