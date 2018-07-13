Китобои впервые за 50 лет убили редкого кита, находящегося на грани исчезновения - ВИДЕО

Исландские китобои убили синего кита, который находится под угрозой исчезновения. Фотографии огромного морского жителя, который может достигать до 33 метров длину, были размещены организацией по охране животных. По их информации, это были работники китобойной компании Кристьяна Лофтссона, сообщает Daily Mail.

Громадная туша была привязана к судну Hvalur 8, после чего её перетащили в док. Затем члены экипажа по очереди запрыгивали на убитое животное, чтобы сделать фотографию на память, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Голубые киты были практически истреблены в прошлом веке. По разным оценкам, сейчас их насчитывается от 10 тыс. до 25 тыс. особей. И за последние 50 лет на них никто не охотился.

Это уже 22-й кит, убитый компанией Лофтссона за последние три недели. Синего кита разрезали на куски и смешали с остальной добычей, что затруднит или сделает невозможным его поиски во время инспекций со стороны властей. Вероятнее всего, позже мясо будет продано в Японию, где оно все ещё подается в ресторанах.

При этом правительство Исландии само разрешает компании охотится на китов, несмотря на глобальный мораторий на китобойный промысел, но убийство синих китов является незаконным везде.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

