Более 15000 человек станцевали самбу и попали в Книгу рекордов Гиннеса - ВИДЕО

Жители города Кидапаван (Филиппины) стали участниками необычного мероприятия, устроенного местным департаментом по туризму, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

15230 человек образовали 4 ряда пар, и вся эта вереница длиной в 5 километров станцевала самбу, восхитив зрителей. В мероприятии принимали участие самые разные люди, представлявшие местные государственные и частные школы, колледжи, университеты, государственные учреждения, фирмы и клубы.

Танцоры тренировались в течение 4 месяцев под чутким руководством инструкторов-волонтёров. Мероприятие было направлено на то, чтобы повысить осведомлённость о городе и привлечь в него больше туристов.

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