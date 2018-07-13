Астролог рассказал, на кого повлияет солнечное затмение в пятницу 13 - ВИДЕО

Личный маг и астролог ряда звезд российской эстрады рассказал Пятому каналу, какие угрозы таит в себе солнечное затмение в пятницу 13 июля, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Согласно данным экстрасенса Виктора Богданова, также называющего себя Павсекакием, солнечное затмение произойдет завтра в районе шести утра по московскому времени. Увидеть его невооруженным глазом будет крайне сложно, но, если приглядеться, можно будет заметить некоторые признаки этого явления.

Несмотря на пугающее стечение обстоятельств - затмение выпало на пятницу 13-е - астролог убежден, что бояться его не стоит. По его словам, солнечные вспышки подарят большинству землян только положительные эмоции. Поэтому он рекомендует людям больше "обращаться к тонкой материи, медитировать, просить что-то у небес":

- Солнечное влияние будет землян ощутимо, но на уровне тонкой душевной материи: например, порыв к чему-то более высокому. Лучше заниматься лечением хронических заболеваний, если требуется операция ее можно проводить в этом день. Акцент на самосовершенствовании души.

Однако, несмотря на столь обнадеживающие прогнозы, для некоторых знаков зодиака угрозы для жизни и здоровью в этот день все же есть. В их числе - раки, девы, водолеи и рыбы.

По словам прорицателя, у раков в день солнечного затмения звезды "могут украсть удачу". Более того, окажет влияние и пятница 13-е. Представители этого знака станут более восприимчивыми к негативу.

Настороженность стоит проявить и девам. Павсекакий предупреждает их о высокой вероятности обмана и финансовых потерь.

Следующие в "списке риска" - водолеи. Астролог рекомендует им не принимать важных решений в день солнечного затмения и вообще отсидеться дома:

- Иначе возможны проблемы техногенного характера, аварии. Лучше в этот день отсидеться дома, - предупреждает экстрасенс.

Лучше посидеть дома 13-го июля и рыбам. Им в этот день им не стоит принимать деловых решений.

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