Редкая охота десятков косаток на горбатых китов попала на камеры - ВИДЕО
Туристы заметили крупную стаю косаток, впервые за несколько лет приплывшую к берегам Австралии для охоты на горбатых китов. Об этом сообщает 9 News.
Около 50 морских хищников увидели с прогулочного корабля в заливе Ботани в 11 километрах от австралийского города Сидней. "Я наблюдаю за китами в этих местах с 2004 года и ни разу не видел косаток так близко к Сиднею", - утверждает гид Саймон Миллер (Simon Miller), передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
В это время года температура в Южном полушарии падает, и сотни горбатых китов направляются на север. Именно с этим может быть связано появление косаток у австралийских берегов. Они охотятся на горбатых китов, а также на больших белых акул и тюленей.
Косатки - хищное морское млекопитащее отряда дельфиновые. Они достигают десяти метров в длину и весят до восьми тонн. Длина горбатого кита доходит до 18 метров, а вес - до 30 тонн. Они питаются ракообразными, стайной рыбой и моллюсками.
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