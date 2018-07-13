Момент взрыва близ аэропорта Каира сняли на камеры - ВИДЕО

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу на расположенном в окрестностях каирского аэропорта нефтехимическом складе, в результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры воздушной гавани сняли на видео огненный столб, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Что послужило причиной возгорания, достоверно неизвестно, по предварительной версии, из-за высокой температуры взорвалась одна из цистерн с топливом. Взрывной волной задело сотрудников предприятия, 12 из них были госпитализированы.

Спасатели справились с огнем в течение часа, на работе аэропорта инцидент никак не сказался.

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