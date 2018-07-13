Момент взрыва близ аэропорта Каира сняли на камеры - ВИДЕО

13 июля 2018 13:49

Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу на расположенном в окрестностях каирского аэропорта нефтехимическом складе, в результате 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры воздушной гавани сняли на видео огненный столб, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Что послужило причиной возгорания, достоверно неизвестно, по предварительной версии, из-за высокой температуры взорвалась одна из цистерн с топливом. Взрывной волной задело сотрудников предприятия, 12 из них были госпитализированы.

Спасатели справились с огнем в течение часа, на работе аэропорта инцидент никак не сказался.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Момент взрыва близ аэропорта Каира сняли на камеры

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az