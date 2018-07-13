В Армении с нетерпением ждут Роберта Кочаряна. И вот почему

Армянская газета "Жаманак" пишет, что несмотря на заверения пресс-секретаря экс-президента Роберта Кочаряна Виктора Согомоняна в том, что у Роберта Кочаряна никакой обеспокоенности в связи с вопросом возвращения в Армению нет, в действительности это - не обеспокоенность, а ужас.

Газете "Жаманак" известны как минимум имена нескольких крупных бизнесменов, которые собираются в случае ареста Роберта Кочаряна дать показания против него. Они касаются лишения имущества людей лично Кочаряном и завладения их собственностью.

"Речь идет не только о многомиллионных зданиях и строениях в центре Еревана, но и банкротстве банков и их приватизации. Все с нетерпением ждут возвращения Кочаряна", - пишет издание.