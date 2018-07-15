Эксперт об итогах саммита в Хельсинки - ВЗГЛЯД ИЗ США

16 июля в финском Хельсинки запланирована встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, итоги которой могут внести изменения в международную политику.

Сообщается, что темами для обсуждения станут вопросы стратегической стабильности, контроль над ядерными вооружениями, война в Сирии и ситуация в Украине, денуклеаризация Корейского полуострова и ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, из которой США вышли в мае в одностороннем порядке.

По мнению экспертов, встреча может стать знаковой для российской политики, в случае если по ее результатам будет достигнута договоренность по смягчению западных санкций в отношении Москвы, в которой заинтересована Россия и страны евразийского пространства.

Об ожиданиях от предстоящей встречи с Day.Az своим мнением поделилась директор Центральноазиатского института стратегических исследований (США), ведущий эксперт в области международной безопасности Анна Гусарова.

По ее словам, ожидать большого прорыва от предстоящей встречи Трампа с Путиным не приходится.

Политолог обратила внимание на то, что Трамп встречается с Путиным фактически через несколько дней после саммита НАТО в Брюсселе.

"На повестку дня выдвинуты серьезные геополитические вопросы, все они будут обсуждаться, тем не менее, однозначно я бы не стала утверждать о принятии конкретных и однозначных решений по ним. Мы уже были свидетелями того, что американский лидер не раз кардинально менял свою позицию по многим вопросам, включая санкции", - сказала политолог, предположив, что данный вопрос едва ли найдет решение по итогам предстоящего саммита в Хельсинки.

Матанат Насибова