Медведь лишил обеда американку, которая оставила свою машину открытой - ВИДЕО
Кэрри Уоттc, работающая медсестрой, приехала по вызову к пациенту в небольшой населённый пункт, расположенный на берегу озера Бертон (штат Джорджия, США) и оставила свой автомобиль на обочине дороги, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Со слов американки, из за жары она не стала закрывать окна в автомобиле. Через несколько минут, выглянув на улицу, женщина заметила движение в своём транспортном средстве и подумала, что бездомный кот пробрался в салон машины.
Но присмотревшись, Кэрри опознала в налётчике медведя и решила запечатлеть момент ограбления на видеокамеру.
"Я впала в панику и начала кричать, но медведь не обращал на меня внимания. Я не знала, что делать и включила сигнализацию, но косолапый воришка продолжал свою трапезу, съев весь мой обед. Затем он вылез из моей машины и попытался утащить сумку, но бросил её.
Если вы находитесь на озере Бертон, не оставляйте окна и двери в своих автомобилях открытыми. Особенно, если в машине есть какая-то еда или крошки", - рассказала Кэрри Уоттc в интервью телеканалу WSB-TV.
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