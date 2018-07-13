В Египте за один день к смертной казни приговорили более 30 человек

Египетские суды сегодня вынесли смертный приговор в отношении 31 человека по двум делам, сообщает Day.Az со ссылкой на КоммерсантЪ.

Одно дело относится к 2015 году, а другое - к 2016 году.

Так, суд города эль-Заказик в восточной части дельты Нила приговорил к смертной казни 18 человек по делу об убийстве полицейского и охранника в 2015 году. Тогда на местную больницу было совершено нападение членов запрещенной организации "Братья-мусульмане", непосредственно в убийстве принимали участие двое нападавших. По данным свидетелей и стороны обвинения, остальные готовили нападение или участвовали в нем.

Второй приговор был вынесен в городе Исмаилийя в отношении 13 радикалов, совершивших два года назад побег из местной тюрьмы. Шестерых из них удалось поймать, в отношении остальных семерых беглецов смертный приговор вынесен заочно.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook