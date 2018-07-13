Прохожий спас водителя из кабины горящего грузовика - ВИДЕО

На днях в китайском городе Шилин-Хото произошла авария: на дороге перевернулся и загорелся трехколесный грузовичок. Водитель не мог выбраться из объятой пламенем кабины, и тогда случайный прохожий подбежал к машине и разбил лобовое стекло ногой, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Водителю удалось целым и невредимым выбраться из огня. Позднее, рассказывая о случившемся, потерпевший называл свое спасение чудом и говорил о том, что без посторонней помощи у него не было шансов остаться в живых.

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