Лидеры НАТО наблюдали за полуфиналом ЧМ c телефона Мевлюта Чавушоглу - ВИДЕО

Уже в воскресенье станет известен чемпион мира по футболу. Хорватия и Франция поборются за самый заветный трофей в футболе, передает Day.Az.

Между тем, полуфинальные матчи чемпионата мира были встречены с большим интересом. Пристально следят за выступлением своих стран на мундиале и главы государств.

Участники саммита лидеров НАТО в Брюсселе наблюдали за концовкой полуфинальной встречи чемпионата мира по футболу между командами Хорватии и Англии в коридоре с телефона глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На экране мобильного телефона последние минуты встречи смотрели вместе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Албании Эди Рама.

Именно албанский премьер разместил в социальных сетях видеокадры совместного просмотра матча, подписав пост Minuta e Fundit, что означает "последняя минута".

Напомним, что в полуфинале сборная Хорватии обыграла Англию со счетом 2-1, пробившись в финал. Англичане же получили право побороться за "бронзу" чемпионата мира.

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