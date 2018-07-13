Житель Гонконга снял на видео прогулку по краю крыши небоскреба - ВИДЕО

Житель Гонконга прогулялся по бортику крыши 55-этажного небоскреба без страховки. На видео обратило внимание издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экстремал Чхён Чай (Cheung Jai) снял ролик при помощи экшн-камеры, закрепленной у него на голове. 27-летний житель Гонконга тайно пробирается на крыши небоскребов уже четыре года, а в последнее время занимается этим каждый день.

Чхён не использует страховку во время опасных прогулок. Он признался, что сильно нервничал перед тем, как снять этот ролик. Однако руфера пугала не высота здания и его узкий бортик, а то, что в нем расположен полицейский участок с 200 сотрудниками.

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