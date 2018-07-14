Меган Маркл пожертвовала своим комфортом ради мужа
14 июля 2018 01:39 246
Меган Маркл пришлось отказаться от обуви на плоской подошве из-за 16-сантиметровой разницы в росте с мужем. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Большая разница в росте между партнерами создает дисбаланс на фотографиях. "Зачастую невысокий человек, который стоит рядом с высоким, на снимках выходит еще ниже, чем он есть на самом деле. И кажется, что он смотрит снизу вверх на своего партнера", - объяснил фотограф знаменитостей Гленн Граттон.
По его словам, герцогиня Сассекская вынуждена все время надевать высокие каблуки, чтобы минимизировать разницу с супругом. Ее рост - 1,70 метра, а рост принца Гарри - 1,86 метра.
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