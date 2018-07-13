В Пакистане прогремели два взрыва на предвыборных митингах, десятки погибших и раненых

В Пакистане в ходе предвыборного митинга прогремело два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере 20 человек и порядка 56 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Geo TV, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первый взрыв произошел в пятницу утром в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Взрыв произошел в 50 метрах от места проведения митинга в поддержку лидера альянса Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. На место были направлены 40 полицейских. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Сам Дуррани заявил Geo TV, что это пятая по счету атака на него. "Полиция говорила мне об угрозах безопасности", - заявил он, добавив, что в результате взрыва его автомобиль был уничтожен.

"Со мной все в порядке, а вот пятеро моих сторонников были убиты", - заявил Дуррани.

Второй взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек и порядка 25 получили ранения, произошел в округе Мастунг, расположенном в провинции Белуджистан на западе страны.

По данным телеканала, при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии "Белуджистан Авами" (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. .

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