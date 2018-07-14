Школьница превратила беспалую руку в жизнерадостного Фреда и прославилась - ФОТО
Британская школьница Хейли Гарднер (Haylee Gardner) превратила свою левую руку, на которой отсутствуют пальцы из-за синдрома амниотической группы, в героя по имени Фред. Девушка завела для снимков с рукой отдельную страницу в Instagram, где публикует шуточные сюжеты из жизни Фреда, пишет Metro.
Из-за редкого недуга, спровоцированного отсутствием кровотока в левой руке, ее пальцы почти не развиты. 16-летняя школьница нарисовала глаза в промежутке между тем, что должно было сформироваться как указательный и большой пальцы, а неразвитый большой палец послужил Фреду носом.
Судя по снимкам, Фред ведет насыщенную жизнь. Он путешествует, в том числе и на самолетах, водит машину, играет в карты и рисует.
Иногда Фред носит усы.
По словам Хейли, она и и раньше разрисовывала руку и смешила близких, тогда один из них предложил создать девушке учетную запись. Девушка надеется, что Фред рассмешит всех остальных, а заодно повысит их осведомленность о ее заболевании.
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