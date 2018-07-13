В МИД Финляндии назвали время встречи Путина и Трампа

13 июля 2018 19:45

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки состоится между 8 и 16 часами, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Финляндии.

"Трамп и Путин встречаются в понедельник с 8:00 до 16:00 в Хельсинки. Более подробная информация доступна позже", - говорится в сообщении МИД, передает Day.Az.

Время в Хельсинки совпадает с московским. Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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