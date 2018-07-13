Столяр из США доверился интуиции и купил 9 лотерейных билетов с выигрышем

Столяр из американского штата Массачусетс купил девять лотерейных билетов "по наитию" и выиграл 900 тысяч долларов. Об этом сообщил информационный портал UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роберт Ландстедт (Robert Lundstedt) сначала приобрел четыре лотерейных билета в супермаркете. Затем, по его словам, интуиция подсказала купить ему еще два билета в минимаркете, два в магазинчике на углу и один на заправке. Во все он вписал одинаковые номера: 1-7-11-26-30.

Один из билетов Ландстедт отдал сыну, а другой - дочери. О выигрыше он узнал из утренней газеты.

Мужчина собирается потратить куш на погашение ипотеки, а его дети - оплатить свои кредиты на учебу. "Выигрыш не сильно изменит нашу жизнь, мы люди простые. Просто сможем отложить немного денег", - заявил сын Ландстедта Брайан.

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