Более 450 пляжей Турции получили "голубые флаги"

В 2018 году Фонд экологического образования (FEE) присудил 459 пляжам Турции высшую международную награду - право поднимать "голубой флаг", сообщает АТОР, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, Турция оказалась на третьем месте в мире по их числу, уступив первенство лишь Испании (590 пляжей) и Греции (519 пляжей).

Лучшим регионом Турции в этом отношении является Анталья, расположенная на Средиземном море. Вместе с соседним регионом Мугла она входит в так называемую Турецкую Ривьеру, принимающую почти половину всего турпотока в стране. Они получили наибольшее количество "голубых флагов" в 2018 году - около 200 пляжей в Анталии и 100 в Мугле.

Награду получили и пляжи районов Сиде и Аланьи, где находится знаменитый Пляж Клеопатры, песок на который по преданию был привезён из долины Нила.