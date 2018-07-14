США обвинили 12 сотрудников спецслужб России

Большое жюри предъявило заочные обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб: их подозревают во взломе компьютерных сетей кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и сетей самой партии, об этом объявил на брифинге первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн, сообщает Bloomberg.



Это обвинения сделаны в рамках расследования в отношении России, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование связано с предполагаемым иностранным вмешательством в ход президентских выборов в США. Россия неоднократно отвергала подобные обвинения в свой адрес.



По словам Розенстайна, речь идет о 12 сотрудниках главного управления генштаба Вооруженных сил России, которых обвиняют в краже имен и паролей волонтеров предвыборной кампании Хиллари Клинтон, а также данных главы ее предвыборного штаба Джона Подесты. Утверждается, что сотрудники спецслужбы, которая ранее называлась ГРУ, также взломали компьютерную сеть национального комитета Демократической партии. По словам Розенстайна, хакерские действия начались примерно в марте 2016 года.



В обвинительном заключении говорится о заговоре, цель которого - совершение преступления против США, а также о краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и заговоре с целью отмывания денег.



Розенстайн сообщил, что два отдельных российских подразделения разведслужб России украли электронные письма и информацию у демократов, а затем опубликовали их. По данным Минюста, для публикации обвиняемые зарегистрировали домен DCLeaks.com и обнародовали украденные данные, используя в том числе такие аккаунты, как DCLeaks и Guccifer 2.0, при этом называли себя "американскими хактивистами" (аmerican hacktivists). Первый замминистра ​также отметил, что нет никакой информации об участии в этих действиях кого-либо из американских граждан. Он также сообщил об отсутствии свидетельств того, что действия хакеров повлияли на результаты выборов в США.



"Интернет позволяет иностранным противникам атаковать США новыми и неожиданными способами", - приводит слова Розенстайна пресс-служба Минюста, сообщение которой поступило в РБК.



РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны России.



Минюст США объявил о новых обвинениях в адрес России за три дня до первой полноформатной встречи президентов США и России в Финляндии.



Обвинения против россиян могут быть связаны с двумя обстоятельствами, сказала РБК руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева. С одной стороны, рассуждает она, "расследование по линии Мюллера ведется уже более года и его участникам необходимо демонстрировать какие-то результаты". "С другой, Демократическая партия критично относится к встрече Трампа и Путина, а поэтому публикация обвинений накануне саммита может быть неслучайна", - допускает эксперт.



В любом случае официальной Москве не стоит остро реагировать на обвинения, убеждена Журавлева. "В условиях предвыборной гонки (в ноябре состоятся промежуточные выборы в конгресс США. - РБК) критика в отношении России со стороны демократов будет усиливаться, но нам стоит сохранять спокойствие", - говорит аналитик. "Если мы действительно хотим восстановить российско-американский диалог и добиться продуктивного саммита, нужно абстрагироваться от текущих обстоятельств", - добавила Журавлева.​



