Стало известно, когда выпишут из больницы спасенных в Таиланде детей

Юные футболисты и их тренер, спасенные из затопленной пещеры в Таиланде, выйдут из больницы 19 июля, заявил в субботу министр здравоохранения Таиланда Пиясакон Саконсатаядон, передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Все тринадцать "Лесных вепрей" будут выписаны из больницы в четверг, 19 июля", - заявил министр на пресс-брифинге для местных и иностранных журналистов, который транслировал телеканал Thai PBS.

"Мы должны хорошо подготовить их и их семьи к вниманию публики и СМИ, которое ожидает их сразу после выписки", - добавил министр.

Двенадцать подростков в возрасте от 11 до 16 лет, игроки юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их 25-летний тренер были эвакуированы спасателями из затопленной десятикилометровой пещеры "Тхам Луанг" 8 - 10 июня в ходе уникальной международной поисково-спасательной операции, длившейся почти 18 дней.

Все спасенные находятся в медицинском карантине на специально выделенном для этого восьмом этаже здания больницы Прачанукро в городе Чианграе. Анализы, сделанные детям и их тренеру в первые дни после освобождения из пещеры, показали отсутствие каких-либо угрожающих жизни и здоровью инфекций.

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