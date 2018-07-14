Кровавый митинг в Пакистане: погибло более 100 человек

Во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны погибло не менее 128 человек, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Более 200 человек получили ранения.

Напомним, что 13 июля в городе Мастунг, недалеко от столицы провинции Белуджистана Кветта, террорист-смертник совершил нападение на колонну сопровождения кандидата в провинциальную ассамблею Белуджистана Сираджа Раисани.

Общенациональные и региональные выборы в Пакистане состоятся 25 июля. Порядок на 85 тыс. избирательных участках будут обеспечивать 371 тыс. человек - беспрецедентное число сотрудников сил безопасности и военных.

За последнюю неделю это уже третий подобный инцидент в стране. Ранее в пятницу взрыв произошел на встрече избирателей в городе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва, в результате погибли четыре человека, 39 пострадали.

Напомним, в Пакистане, где ранее три человека погибли и 30 получили ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства во время свадебной церемонии, совершено покушение на министра внутренних дел Ахсана Икбала. В результате нападения он получил ранение, но выжил.

Напомним, ранее в Пакистане беременную певицу застрелили за пение сидя. Муж убитой требует жестокого наказания для преступников, полиция не хотела их арестовывать.