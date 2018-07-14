В Японии упал самолет.
14 июля 2018 10:22 260
Сверхлегкий самолет упал в японском городе Мито, находившийся за штурвалом мужчина находится без сознания, сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные пожарной охраны, которая в Японии осуществляет функции спасательной службы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Самолет упал на пустыре. Находившийся за штурвалом 73-летний мужчина госпитализирован, он находится без сознания. На пропеллере и крыльях самолета видны повреждения.
Полиция выясняет маршрут и обстоятельства происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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