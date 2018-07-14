Убаюкивающая ребенка кошка умилила пользователей Сети - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео с кошкой, которая успевает одной лапой убаюкивать малыша, а другой - умываться. Ролик был опубликован в Facebook 11 июля и уже набрал более 500 тыс. просмотров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Интернет-пользователи отмечают, что мечтают о такой помощнице.

"Эта кошка за 35 секунд делает больше, чем я успеваю за всю неделю", - написал один из комментаторов.

17 июня пользователей Сети покорил котенок, который, как они посчитали, достоин премии "Оскар" за свои актерские способности. На кадрах можно увидеть, как женщина делает вид, что стреляет в котенка. После каждого "выстрела" питомец вздрагивает и переворачивается, при этом продолжая подкрадываться к руке хозяйки.

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