Еще один депутат покинул ряды саргсяновского РПА

Член Республиканской фракции Национального Собрания Армении Наапет Геворгян покинул ряды Республиканской фракции Армении и ее парламентской фракции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Эту информацию в беседе с "Арменпресс" подтвердил председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян.

Ранее фракцию РПА покинули депутаты Арман Саакян, Артур Геворгян, Самвел Алексанян, Ширак Торосян, Артак Саргсян, Феликс Цолакян, Ашот Арсенян и другие.