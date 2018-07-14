Еще один депутат покинул ряды саргсяновского РПА
14 июля 2018 10:50 208
Член Республиканской фракции Национального Собрания Армении Наапет Геворгян покинул ряды Республиканской фракции Армении и ее парламентской фракции, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Эту информацию в беседе с "Арменпресс" подтвердил председатель организационной комиссии РПА Рубен Тадевосян.
Ранее фракцию РПА покинули депутаты Арман Саакян, Артур Геворгян, Самвел Алексанян, Ширак Торосян, Артак Саргсян, Феликс Цолакян, Ашот Арсенян и другие.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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