В салоне самолета ирландской авиакомпании упало давление, десятки пострадавших
14 июля 2018 11:18 350
Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщило в субботу агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в пятницу вечером.
Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия).
На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.
По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.
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