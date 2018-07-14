В салоне самолета ирландской авиакомпании упало давление, десятки пострадавших

14 июля 2018 11:18

Самолет авиакомпании Ryanair совершил промежуточную посадку в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль. Об этом сообщило в субботу агентство DPA,  передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в пятницу вечером.

Лайнер следовал из Дублина в город Задар (Хорватия).

На его борту находились 189 пассажиров. После приземления в аэропорту Франкфурт-Хан 33 человека были госпитализированы.

По предварительным данным, в салоне самолета упало давление. Сейчас выясняется, что стало причиной этого инцидента.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az