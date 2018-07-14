Тяжеловооруженные полицейские штурмуют здание Башни Трампа - ВИДЕО

14 июля 2018 11:36

Как сообщает The Mirror, тяжеловооруженные полицейские шутрмуют здание Башни Трампа в Ванкувере, Канада. По предварительным данным, из здания были эвакуированы более 1000 человек, включая гостей и сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Среди эвакуированных "группа плачущих девушек", сообщает издание. 

Людей выводили на улицу через главный и запасные входы. 

В настоящее время подробности инцедента неизвестны. 

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Тяжеловооруженные полицейские штурмуют здание Башни Трампа

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