Тяжеловооруженные полицейские штурмуют здание Башни Трампа - ВИДЕО

Как сообщает The Mirror, тяжеловооруженные полицейские шутрмуют здание Башни Трампа в Ванкувере, Канада. По предварительным данным, из здания были эвакуированы более 1000 человек, включая гостей и сотрудников, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Среди эвакуированных "группа плачущих девушек", сообщает издание.

Людей выводили на улицу через главный и запасные входы.

В настоящее время подробности инцедента неизвестны.

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